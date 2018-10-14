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«Жизнь продолжается». Кокорин и Мамаев рассказали о первых днях в СИЗО

Дождь
08:14, 14 октября 2018
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные по делу о двух драках в Москве, рассказали корреспонденту телеканала «Дождь», члену московской Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой о первых днях в СИЗО.

«Состояние нормальное, жизнь продолжается», — заявил Мамаев, подчеркнув при этом, что «никому не пожелает» оказаться в СИЗО.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю», — сообщил в свою очередь Кокорин. Футболист также рассказал, что подал заявление на посещение спортзала в СИЗО и занимается тем, что отвечает на пришедшие ему письма.

Оба футболиста в разговоре с Сагиевой в очередной раз заявили, что сожалеют о случившемся.

Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
В рамках дела под стражу также отправлен брат Александра Кокорина Кирилл. Также сообщалось об аресте четвертого фигуранта дела — Александра Протасовицкого.

Дело Кокорина и Мамаева

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