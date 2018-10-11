«Могу сдать загранпаспорт». Что сказали в суде футболисты Мамаев и Кокорин перед тем, как их арестовали

Александр Кокорин: и сами спровоцировали конфликты. Соловчук оскорблял нас. Пак обиделся, что мы сравнили его с исполнителем песни «Gangnam Style», и выругался на нас матом (мы были пьяными, но никого не оскорбляли). Я вел себя недопустимо. Мне стыдно перед Паком, родителями, клубом, болельщиками. Не лишайте меня свободы, я хочу загладить вину.

Павел Мамаев: Я не избивал Пака, это Кокорин полез с ним в драку. Но все равно мои действия были вопиющими, я извиняюсь за них. Прошу не лишать меня свободы, потому что футбольный клуб расторгнет со мной контракт. Я пришел в полицию сам и не намерен скрываться, могу сдать свой загранпаспорт. Я готов сотрудничать со следствием.

Слова футболистов приведены по их выступлениям в суде и показаниям, которые там зачитали. Цитаты взяты у РБК, «Медиазоны», агентства «Интерфакс» и телеграм-канала «Мэш».