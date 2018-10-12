Арестован четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы арестовал Александра Протасовицкого, подозреваемого по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом «Медиазоне» в Тверском суде отказались подтвердить связь Протасовицкого с делом Кокорина и Мамаева, посоветовав обратиться в полицию. В пресс-службе управления МВД по Москве также заявили об отсутствии данных о Протасовицком.

О задержании Протасовицкого ранее не сообщалось. Как он связан с драками, в которых участвовали Мамаев и Кокорин, неизвестно. При этом Протасовицкий, как и футболисты, арестован до 8 декабря. По информации «Интерфакса» ТАСС, он подозревается в хулиганстве по предварительному сговору; по данным РИА Новости, ему вменяют статью о побоях.