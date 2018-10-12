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Арестован четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева

Интерфакс
15:27, 12 октября 2018
Требует подтверждения

Тверской суд Москвы арестовал Александра Протасовицкого, подозреваемого по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом «Медиазоне» в Тверском суде отказались подтвердить связь Протасовицкого с делом Кокорина и Мамаева, посоветовав обратиться в полицию. В пресс-службе управления МВД по Москве также заявили об отсутствии данных о Протасовицком.

О задержании Протасовицкого ранее не сообщалось. Как он связан с драками, в которых участвовали Мамаев и Кокорин, неизвестно. При этом Протасовицкий, как и футболисты, арестован до 8 декабря. По информации «Интерфакса» ТАСС, он подозревается в хулиганстве по предварительному сговору; по данным РИА Новости, ему вменяют статью о побоях.

11 октября Тверской суд Москвы отправил под арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Также был арестован брат Александра Кокорина Кирилл.
Братьев Кокориных и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору и нанесении побоев из-за двух драк в Москве 8 октября. В них пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
Ранее сообщалось, что, кроме Кокориных и Мамаева, в драках участвовали еще два человека.
Александр Протасовицкий, вероятно, также является футболистом. Человек с таким же именем и фамилией играл за клубы «Волга» (Тверь), «ЗиО-Подольск» и «Джилекс» (Климовск).

Дело Мамаева и Кокорина

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