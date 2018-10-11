Петров? Это он Кокорин? А кто это? Безумный кроссворд «Медузы» на знание фамилий героев последних дней

Мамаев задержан, Боширов оказался Чепигой, Петров на самом деле Мишкин. А Мишкин у Чепиги машину купил. Кокорин хоть и футболист, но у него тоже почему-то две фамилии — как у разведчика! Но задержали не разведчиков, а футболистов, а по телевизору показывают и тех, и других. И еще Овчинина, но он космонавт! Чтобы окончательно не сойти с ума, «Медуза» предлагает поиграть в безумный кроссворд и разобраться, кто есть кто в новостях последних дней.