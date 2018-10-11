Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о досрочной отставке. Соответствующее обращение Хамитов направил президенту РФ.

В обращении, с текстом которого ознакомился ТАСС, Хамитов, в частности, называет решение об отставке «личным» и «глубоко выверенным». «Руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — указал он.

Хамитов — третий глава российского региона, который объявил об отставке 11 октября. Ранее в отставку ушли губернатор Забайкалья Наталья Жданова и глава Курской области Александр Михайлов.