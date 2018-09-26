Путин опять увольняет губернаторов, а на их место назначает однофамильцев или бывших губернаторов. А-а-а! Как не запутаться? Вот шпаргалка

Астраханская область. Александр Жилкин, возглавлявший регион с 2004 года, попросил о переводе на новое место работы. Новый губернатор — Сергей Морозов. Полный тезка губернатора Ульяновской области! Раньше занимал пост заместителя главы Федеральной таможенной службы.

Кабардино-Балкария. Юрий Коков, возглавлявший регион с 2014 года, попросил о переводе в Москву. Новый глава региона — тоже Коков, но не Юрий, а Казбек. Да, опять однофамилец. А еще отец Казбека — Валерий Коков — возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 годы.

Приморский край. Андрей Тарасенко, возглавлявший регион с 2017 года, не смог выиграть выборы у коммуниста. Новый глава региона — Олег Кожемяко. Теперь на выборы пойдет он. Губернатор Сахалинской области — тоже Олег Кожемяко. Губернатором Корякского автономного округа и Амурской области раньше тоже был Олег Кожемяко. Все они — не однофамильцы, это один и тот же человек. И у него трудности с русским языком.

Сахалинская область. С Олегом Кожемяко, возглавлявшим регион с 2015 года, все понятно. Кто будет вместо него — непонятно. Возможно, чей-нибудь однофамилец. Или бывший глава региона.