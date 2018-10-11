Губернатор Забайкалья Наталья Жданова ушла в отставку
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила об уходе в отставку со своего поста.
«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — говорится в заявлении Ждановой на официальном сайте главы края.
Наталья Жданова была назначена президентом РФ исполняющей обязанности губернатора Забайкальского края в феврале 2016 года после того, как полномочия предыдущего главы региона Константина Ильковского были досрочно прекращены по его просьбе. В сентябре 2016 года она выиграла губернаторские выборы, набрав более 54% голосов избирателей.
8 октября 2018 года Жданова ушла в очередной отпуск, отмечает ТАСС. Исполняющим обязанности губернатора на это время стал первый вице-премьер региона Александр Кулаков.
Поправка. Изначально в заметке была неверно указана дата последних выборов губернатора Забайкальского края. Они состоялись не в сентябре 2018 года, а в сентябре 2016 года. Редакция приносит извинения.