Кокова на Кокова! Игра «Медузы» про губернаторов-однофамильцев

Путин снова меняет губернаторов, но на этот раз они не так похожи друг на друга. Зато у них есть другая общая черта — одинаковые фамилии. Там, где был Юрий Коков, теперь Казбек Коков. Губернатор с фамилией Артамонов теперь не только в Липецкой области, но и в Калужской. А в Курганской области нового губернатора Вадима Шумкова замещает кто? Правильно, другой человек по имени Вадим Шумков.

Как играть: Откройте две карточки. Если изображения совпали — вы забираете однофамильцев себе. Если нет — они остаются на игровом поле. Ваша задача — собрать полный комплект за минимальное количество ходов.