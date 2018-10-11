Губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — сказано в заявлении Михайлова на сайте области.

67-летний Александр Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 года. Он избрался, будучи членом КПРФ, но в 2005-м вступил в «Единую Россию». В последний раз он выиграл выборы в 2014 году, получив более 68% голосов.