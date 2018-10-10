Александр Кокорин не явился на допрос по требованию полиции. Его должны объявить в федеральный розыск
Футболист Александр Кокорин не появился в полиции до 18 часов среды, как этого от него требовали представители правоохранительных органов.
Сейчас, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, решается вопрос о объявлении футболиста в федеральный розыск. Mash пишет, что это «небыстрый процесс» из-за необходимости оформления большого количества документов, поэтому у футболиста еще есть какое-то время.
Адвокат Кокорина заявил радио «Говорит Москва», что просил следователя перенести допрос, но ответа не получил.
Днем 10 октября полиция сообщила о том, что в отношении Кокорина и его предполагаемого сообщника Павла Мамаева заведено дело о хулиганстве. Им было предоставлено время до 18 часов среды, чтобы добровольно явиться на допрос. Мамаев уже пришел в полицию.
Кокорин и Мамаев утром 8 октября сначала избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга в одном из близлежащих кафе.