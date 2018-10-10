Александр Кокорин с опозданием пришел на допрос

Сейчас с Кокориным работают следователи.

Футболист Александр Кокорин пришел на допрос по уголовному делу о хулиганстве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга в одном из близлежащих кафе.

10 октября полиция завела на Кокорина и Мамаева дело о хулиганстве. Им было предоставлено время до шести часов вечера, чтобы добровольно явиться на допрос. Мамаев пришел в полицию вовремя.