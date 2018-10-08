После бунта в омской колонии госпитализированы четверо заключенных
Четверо заключенных омской ИК-6 госпитализированы в больницу ФСИН после беспорядков и массовой драки, произошедшей в колонии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Омской области Ирину Касьянову.
Около 12 человек, подозреваемых в организации бунта, находятся в изоляторе, в отношении них проводятся следственные действия, сообщила Касьянова. В колонии продолжает действовать чрезвычайный режим, длительные свидания ограничены, а передачи запрещены.
6 октября в ИК-6 в Омске произошли беспорядки с участием десятков заключенных. Во ФСИН сообщили, что бунт устроили «отрицательно настроенные осужденные», требующие послабления режима. Правозащитники заявили, что осужденные не выдержали издевательств и избили заключенных, которые сотрудничают с администрацией колонии. В беспорядках пострадали более 20 человек.