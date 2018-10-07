ФСИН сообщила о беспорядках в омской колонии. Задержаны родственники заключенных

Управление ФСИН по Омской области сообщило о беспорядках в исправительной колонии № 6. По словам пресс-секретаря управления Светланы Плотниковой, в них приняли участие несколько десятков заключенных.

Плотникова рассказала, что «группа отрицательно настроенных осужденных» добивалась послабления режима содержания в колонии. «Они попытались склонить на свою сторону других осужденных, чтобы их поддержали, но те не согласились, и между ними завязался конфликт», — сказала пресс-секретарь управления ФСИН.

На сайте управления сообщается, что беспорядки произошли вечером 6 октября. Между двумя группами заключенных произошла драка. ФСИН утверждает, что для наведения порядка не потребовалось применять физическую силу и специальные средства.

Правозащитник Лев Пономарев, в свою очередь, рассказал «МБХ медиа», что в колонии избили «активистов» — заключенных, которые сотрудничают с администрацией. По информации «МБХ медиа», осужденные объявили голодовку.

Издание NGS 55 сообщает, что заключенные колонии № 6 вывешивают в окна простыни с надписью «Помогите». По данным издания, рядом с колонией задержали некоторых родственников осужденных.