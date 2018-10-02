В СПЧ заявили, что здоровье голодающего фигуранта дела «Нового величия» находится в опасности
Продолжение голодовки фигуранта дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова несет угрозу его здоровью, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андрей Бабушкин.
Бабушкин, посещавший Крюкова в СИЗО, сообщил, что просил его прекратить голодовку, но тот отказался. «К сожалению, он думает, что иным способом обеспечить законность, справедливость и объективность расследования по уголовному делу, по которому он обвиняется, невозможно», — сказал член СПЧ.
Вячеслав Крюков и еще один фигурант дела — Руслан Костыленков — объявили голодовку в первой половине сентября.
Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем. Они сами и их родственники утверждают, что они стали жертвой провокации со стороны правоохранительных органов.
Обвиняемыми по делу «Нового величия» проходят 10 человек. «Мемориал» признал их политзаключенными.