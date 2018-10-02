В СПЧ заявили, что здоровье голодающего фигуранта дела «Нового величия» находится в опасности

Продолжение голодовки фигуранта дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова несет угрозу его здоровью, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андрей Бабушкин.

Бабушкин, посещавший Крюкова в СИЗО, сообщил, что просил его прекратить голодовку, но тот отказался. «К сожалению, он думает, что иным способом обеспечить законность, справедливость и объективность расследования по уголовному делу, по которому он обвиняется, невозможно», — сказал член СПЧ.