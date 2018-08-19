«Я стал жертвой провокатора и подстрекателя» Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев попросил из СИЗО о помощи

Один из фигурантов дела « » 30-летний Дмитрий Полетаев передал в правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» письмо, в котором заявил, что «сильно нуждается в любой поддержке, моральной и финансовой». Полетаев попросил помочь ему освободиться из СИЗО, где он находится с 16 марта 2018 года. Письмо передала мать мужчины, по ее просьбе часть сообщения не опубликовали.

Дмитрий Полетаев рассказал, что «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу». По его словам, этот человек пытался «сделать обычных людей боевиками» и обучил участников «Нового величия» «идеалистическим мировоззрениям», чтобы тонко манипулировать ими. Полетаев в письме не называет имя провокатора. Ранее сообщалось, что в «Новое величие» входил полицейский под прикрытием, которого участники движения знали по имени Руслан.

Полетаев отметил, что под арестом стал понимать, каково находиться в месте, «где тебя везде на 80% ограничивают». Обвиняемый добавил, что понимает чувства родителей, чьи сыновья или дочери «в мгновение ока» попадают в следственный изолятор. «И дай бог удачи сыну/дочери оказаться с более-менее здравыми сокамерниками», — написал мужчина.

Часть письма Дмитрия Полетаева из СИЗО «ОВД-Инфо»

Это письмо Дмитрий Полетаев написал еще 4 августа 2018 года (оно по ошибке подписано 2017-м годом) — за 12 дней до того, как из следственного изолятора отпустили двух фигуранток «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, у которых в заключении обострились проблемы со здоровьем. Перевести двух молодых женщин под домашний арест просило следствие, которое не нашло «оснований для дальнейшего содержания под стражей».

Под арестом остаются еще четверо фигурантов дела «Нового величия». Кроме Полетаева это предполагаемый лидер движения Руслан Костыленков и участники организации Вячеслав Крюков и Петр Карамзин. Остальные шестеро обвиняемых находятся под домашним арестом. 16 августа Союз солидарности с политзаключенными начал собирать деньги, чтобы помочь фигурантам «Нового величия». Деньги пойдут на адвокатов и передачи в СИЗО.