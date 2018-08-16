Суд отпустил из СИЗО под домашний арест Марию Дубовик из дела «Нового величия»

Интерфакс
17:57, 16 августа 2018
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Дорогомиловский суд Москвы изменил 19-летней Марии Дубовик, обвиняемой по делу «Нового величия», меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, пишет «Интерфакс».

Об изменении меры пресечения Дубовик и еще одной фигурантке дела «Нового величия» — 18-летней Анне Павликовой просило следствие.

Павликову суд ранее 16 августа также перевел из следственного изолятора под домашний арест.

Анна Павликова, Мария Дубовик и другие фигуранты дела «Нового величия» были задержаны в марте. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. 
Защита Павликовой и Дубовик неоднократно просила изменить им меру пресечения из-за состояния здоровья девушек. С такой же просьбой выступали омбудсмен и глава СПЧ, но суд ранее оставлял фигуранток дела «Нового величия» в СИЗО.
15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку Павликовой и Дубовик.

Дело «Нового величия»

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Суд отпустил Анну Павликову из СИЗО под домашний арест

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