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«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными

Мемориал
11:05, 24 сентября 2018
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Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными десятерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества и участии в нем.

Изучив материалы дела, говорится в сообщении «Мемориала», правозащитники пришли к выводу, что организация «Новое величие», по сути, создана спецслужбами, которые «постарались придать ей экстремистские черты».

Один из создателей и руководителей «Нового величия» — очевидный агент правоохранительных органов, указывает «Мемориал», кроме него в организацию «были внедрены еще двое сотрудников полиции и, очевидно, один или два информатора».

«Мемориал» требует немедленного освобождения фигурантов дела «Нового величия» и наказания виновных в их уголовном преследовании.

Обвиняемыми по делу «Нового величия» проходят 10 человек, включая двух девушек — Анну Павликову и Марию Дубовик. Павликова и Дубовик почти пять месяцев находились в СИЗО, суд неоднократно отклонял прошения об их переводе под домашний арест. В середине августа мера пресечения девушкам все-таки была изменена. Еще четверо фигурантов дела по-прежнему находятся в СИЗО, двое из них объявили голодовку.
Никто из обвиняемых по делу «Нового величия» свою вину не признает. Они сами и их родственники утверждают, что они стали жертвой провокации со стороны правоохранительных органов.

Дело «Нового величия»

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