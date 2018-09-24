«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными десятерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества и участии в нем.

Изучив материалы дела, говорится в сообщении «Мемориала», правозащитники пришли к выводу, что организация «Новое величие», по сути, создана спецслужбами, которые «постарались придать ей экстремистские черты».

Один из создателей и руководителей «Нового величия» — очевидный агент правоохранительных органов, указывает «Мемориал», кроме него в организацию «были внедрены еще двое сотрудников полиции и, очевидно, один или два информатора».

«Мемориал» требует немедленного освобождения фигурантов дела «Нового величия» и наказания виновных в их уголовном преследовании.