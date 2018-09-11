Два фигуранта дела «Нового величия» объявили голодовку
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку после того, как суд продлил им арест. Об этом сообщает «Новая газета».
На заседании Костыленков заявил, что за время его нахождения в СИЗО у него умер отец и что у него на попечении остался дед, инвалид по зрению. Крюков сказал, что «из-за условий в изоляторе сходишь с ума».
Суд также продлил срок содержания под стражей Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину.
Защитники всех обвиняемых, настаивая на домашнем ареста, отмечали, что двум другим фигуранткам дела — 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик — ранее изменили меру пресечения. Кроме того, по мнению защиты, следствие противоречит самому себе, поскольку основные следственные действия уже закончены — это утверждалось на заседаниях других фигурантов.