Два фигуранта дела «Нового величия» объявили голодовку

Новая газета
18:46, 11 сентября 2018
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Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку после того, как суд продлил им арест. Об этом сообщает «Новая газета».

На заседании Костыленков заявил, что за время его нахождения в СИЗО у него умер отец и что у него на попечении остался дед, инвалид по зрению. Крюков сказал, что «из-за условий в изоляторе сходишь с ума».

Суд также продлил срок содержания под стражей Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину.

Защитники всех обвиняемых, настаивая на домашнем ареста, отмечали, что двум другим фигуранткам дела — 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик — ранее изменили меру пресечения. Кроме того, по мнению защиты, следствие противоречит самому себе, поскольку основные следственные действия уже закончены — это утверждалось на заседаниях других фигурантов.

Новая газета
По делу «Нового величия» под арестом находились 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Их родственники сообщали, что в СИЗО их здоровье серьезно ухудшилось. В августе после общественной кампании в их поддержку суд перевел их обеих под домашний арест.

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