Петр Верзилов: я считаю, что за моим отравлением стоят российские спецслужбы

По мнению Верзилова, об этом говорит то, насколько «профессионально» было выполнено отравление. Он предположил, что российские спецслужбы могли решить отравить его по двум возможным причинам — из-за акции Pussy Riot в финале ЧМ-2018 и из-за его связей с журналистами,

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил, что за его отравлением стоят российские спецслужбы — «возможно, ГРУ». Интервью с Верзиловым опубликовало издание Bild.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве вечером 11 сентября. Как рассказала его подруга, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, у него стало пропадать зрение, а затем — речь и способность передвигаться.

Спустя несколько дней Верзилова перевели в клинику в Германии. Немецкие врачи заявили, что он, вероятно, был отравлен. Российские специалисты признаков отравляющих веществ, по данным источников СМИ, у Верзилова не обнаружили.