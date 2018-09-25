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«12 дней как в черной дыре». Петр Верзилов — об отравлении

Петр Верзилов
15:06, 25 сентября 2018
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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, находящийся в немецкой клинике, впервые написал о своем состоянии.

Петр Верзилов вечером 11 сентября был госпитализирован в одну из московских больниц. Как рассказала подруга Верзилова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, у него стало пропадать зрение, а затем — речь и способность передвигаться. 
Спустя несколько дней после госпитализации Верзилов был переведен в клинику в Германии. Немецкие врачи заявили, что Верзилов, вероятно, был отравлен. Российские специалисты никаких признаков отравляющих веществ, по данным источников СМИ, у Верзилова не обнаружили.
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