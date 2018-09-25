Всем огромный привет, котятки - очень очень много написали добрых слов, спассссибаа! Только 3-ий день в относительном сознании - а перед тем 12 дней как в чёрной дыре. Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное! pic.twitter.com/7EM9bXIqFs

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, находящийся в немецкой клинике, впервые написал о своем состоянии.

Петр Верзилов вечером 11 сентября был госпитализирован в одну из московских больниц. Как рассказала подруга Верзилова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, у него стало пропадать зрение, а затем — речь и способность передвигаться.

Спустя несколько дней после госпитализации Верзилов был переведен в клинику в Германии. Немецкие врачи заявили, что Верзилов, вероятно, был отравлен. Российские специалисты никаких признаков отравляющих веществ, по данным источников СМИ, у Верзилова не обнаружили.