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Надежда Толоконникова заявила о слежке в Берлине за близкими Петра Верзилова

Надежда Толоконникова
09:59, 25 сентября 2018
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Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что за близкими и друзьями другого участника группы Петра Верзилова начали следить в Берлине.

В наружном наблюдении с 22 сентября участвуют люди, «до боли похожие на российских эшников», сообщила Толоконникова в своем фейсбуке. В интервью Deutsche Welle она отметила, что это славяне «подозрительного вида».

Слежку, в частности, заметил глава американской правозащитной организации Voice Project Хантер Хини, который вместе с Верзиловым участвовал в расследовании гибели российских журналистов в ЦАР. Правозащитник рассказал, что 22 и 23 сентября за ним следили «люди из силовых структур, одетые в гражданское».

Хантер Хини обратился в полицию, после чего правоохранительные органы взяли под охрану Петра Верзилова и его близких.

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября. По словам его подруги Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. В середине сентября его перевели на лечение в Берлин. В немецкой клинике заявили, что Верзилов, вероятно, был отравлен. Официально диагноз объявлен не был.
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