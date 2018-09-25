Надежда Толоконникова заявила о слежке в Берлине за близкими Петра Верзилова

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что за близкими и друзьями другого участника группы Петра Верзилова начали следить в Берлине.

В наружном наблюдении с 22 сентября участвуют люди, «до боли похожие на российских », сообщила Толоконникова в своем фейсбуке. В интервью Deutsche Welle она отметила, что это славяне «подозрительного вида».

Слежку, в частности, заметил глава американской правозащитной организации Voice Project Хантер Хини, который вместе с Верзиловым участвовал в расследовании российских журналистов в ЦАР. Правозащитник рассказал, что 22 и 23 сентября за ним следили «люди из силовых структур, одетые в гражданское».

Хантер Хини обратился в полицию, после чего правоохранительные органы взяли под охрану Петра Верзилова и его близких.