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Врачи немецкой клиники: Петр Верзилов, вероятно, был отравлен

Медиазона
08:46, 18 сентября 2018
Надежный источник

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, вероятно, был отравлен. Об этом сообщил профессор берлинской клиники Charite Кай-Уве Экардт, пишет «Медиазона».

По его словам, нет никаких признаков того, что это была передозировка лекарственных препаратов.

Экардт заявил, что российские врачи также предполагали у Верзилова отравление. При этом, по словам профессора, через шесть дней после госпитализации «шансы узнать причину остались невысокими». Экардт также не назвал вещество, которым мог быть отравлен Верзилов.

Сейчас Верзилов в сознании и не находится на аппаратах искусственного поддержания жизнедеятельности. По словам Экардта, угрозы его жизни нет, пишет «Интерфакс».

Обновлено. Российские врачи, которые ранее обследовали Петра Верзилова в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, не обнаружили в его организме отравляющих веществ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «российский медицинский источник».
Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам его девушки Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. 15 сентября стало известно, что его переведут на лечение в Берлин.
По словам близких Верзилова, он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.

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