Врачи немецкой клиники: Петр Верзилов, вероятно, был отравлен

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, вероятно, был отравлен. Об этом сообщил профессор берлинской клиники Charite Кай-Уве Экардт, пишет «Медиазона».

По его словам, нет никаких признаков того, что это была передозировка лекарственных препаратов.

Экардт заявил, что российские врачи также предполагали у Верзилова отравление. При этом, по словам профессора, через шесть дней после госпитализации «шансы узнать причину остались невысокими». Экардт также не назвал вещество, которым мог быть отравлен Верзилов.

Сейчас Верзилов в сознании и не находится на аппаратах искусственного поддержания жизнедеятельности. По словам Экардта, угрозы его жизни нет, пишет «Интерфакс».

Обновлено. Российские врачи, которые ранее обследовали Петра Верзилова в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, не обнаружили в его организме отравляющих веществ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «российский медицинский источник».