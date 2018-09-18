Врачи немецкой клиники: Петр Верзилов, вероятно, был отравлен
Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, вероятно, был отравлен. Об этом сообщил профессор берлинской клиники Charite Кай-Уве Экардт, пишет «Медиазона».
По его словам, нет никаких признаков того, что это была передозировка лекарственных препаратов.
Экардт заявил, что российские врачи также предполагали у Верзилова отравление. При этом, по словам профессора, через шесть дней после госпитализации «шансы узнать причину остались невысокими». Экардт также не назвал вещество, которым мог быть отравлен Верзилов.
Сейчас Верзилов в сознании и не находится на аппаратах искусственного поддержания жизнедеятельности. По словам Экардта, угрозы его жизни нет, пишет «Интерфакс».
Обновлено. Российские врачи, которые ранее обследовали Петра Верзилова в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, не обнаружили в его организме отравляющих веществ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «российский медицинский источник».
Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам его девушки Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. 15 сентября стало известно, что его переведут на лечение в Берлин.
По словам близких Верзилова, он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.