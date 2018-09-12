«Начал терять зрение и способность говорить» Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его близкие говорят о возможном отравлении

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вечером 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказала «Медузе» его девушка, участница группы Вероника Никульшина, он начал терять зрение, речь и способность передвигаться.

Петра Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Близкие Верзилова рассказали «Медузе», что его мать вечером 12 сентября приехала в больницу, но ее не пустили к сыну. Ей также отказались сообщать, в каком он состоянии — и какой у него предварительный диагноз. «[В больнице] сказали, что никакую информацию не имеют права разглашать… Они ее отправили, грубо себя вели. Сказали, что пустить не могут. Тыкают в бумажку о том, что не могут разглашать [сведения], пока больной сам не подпишет бумагу, а он без сознания», — говорят близкие Верзилова.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось . В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение». «С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить», — заявила Никульшина.

«Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», — рассказала Вероника Никульшина «Медузе».

По словам Никульшиной, анализы «ничего плохого вроде бы не показали», но около часа ночи Верзилова увезли в токсикологическое отделение. Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз «отравление», так как ее «статус гражданской жены никаких прав не дает». «Врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя», — рассказала она.

Петр Верзилов стал известен в конце 2000-х годов как участник арт-группы «Война», где также состояла его жена Надежда Толоконникова. В 2012-м Толоконникову вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич осудили по делу Pussy Riot. Во время процесса Верзилова называли продюсером группы. Он активно занимался освещением дела, в том числе за рубежом, благодаря чему о преследовании Pussy Riot стали говорить десятки музыкантов мирового уровня. В 2014 году Толоконникова и Алехина учредили издание «Медиазона»; Верзилов стал его издателем. 15 июля 2018 года Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве в полицейской форме; акция была проведена под названием Pussy Riot. Активисты получили по 15 суток ареста.