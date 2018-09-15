Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин
Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова 15 сентября отправят на лечение в Берлин. Об этом «Медузе» рассказала его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина.
Перевести Верзилова в Германию предложил друг его отца — врач, работающий в одной из берлинских клиник. Его мать Елена Верзилова и сама Никульшина отправятся в Берлин вместе с ним.
По словам Никульшиной, состояние Верзилова улучшилось, однако у него сохраняются «бред и галлюцинации». «Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал», — рассказала она.
Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. До 14 сентября он находился в реанимации без сознания.
По словам близких Верзилова, он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.