«Это точно отравление». Участница Pussy Riot Ника Никульшина и мама Петра Верзилова рассказали «Медузе» о его состоянии

Врачи из московского института Склифосовского исключают риск кровоизлияния в мозг у Петра Верзилова, который 11 сентября был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом «Медузе» рассказала его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Верзилов находится «по сути, в предынсультном состоянии», и что анализ крови не выявил «никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи». По словам Никульшиной, это сообщение — «бред и чушь», поскольку врачи в институте Склифосовского специально делали обследования на возможность инсульта и «абсолютно» ее исключили. Елена Верзилова, мать Петра Верзилова, рассказала «Медузе», что УЗИ и компьютерная томография «не показали никаких сосудистых изменений».

«Это точно отравление, отравление . Это что-то типа атропина, „Цикломеда“ — то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки», — заявила «Медузе» Никульшина. По словам Елены Верзиловой, «это не те препараты, которые легко вывести».

Верзилов находится в реанимации без сознания; по словам близких, он «спит под препаратами», поскольку «в сознании начинает себя вести очень активно», из-за чего у него поднимается давление. Врачи не исключают, что Верзилова переведут на искусственную вентиляцию легких. Его близкие ожидают, что новые сведения появятся утром 14 сентября, когда станут известны результаты очередных анализов.

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в реанимацию вечером 11 сентября. По словам его девушки Вероники Никульшиной, вечером того дня у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. Его положили в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Москве. 13 сентября его перевели в институт имени Склифосовского.