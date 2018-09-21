СК объявил в розыск подрядчика «Роскосмоса», имеющего доступ к гостайне. Он скрывается в США

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск владельца строительной компании « » Сергея Сластихина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК.

Сластихин скрывается в США, заявил 20 сентября представитель СК на заседании Басманного суда Москвы, который заочно арестовал бизнесмена. В отношении Сластихина возбуждено несколько уголовных дел, ущерб по которым оценивают в «сотни миллионов рублей», рассказал анонимный источник РБК.

Компания Сластихина имела лицензию ФСБ на допуск к гостайне и лицензию «Роскосмоса» для работы в космической отрасли, отмечает издание.