СК объявил в розыск подрядчика «Роскосмоса», имеющего доступ к гостайне. Он скрывается в США
Следственный комитет РФ объявил в международный розыск владельца строительной компании «Инженерные системы» Сергея Сластихина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК.
Сластихин скрывается в США, заявил 20 сентября представитель СК на заседании Басманного суда Москвы, который заочно арестовал бизнесмена. В отношении Сластихина возбуждено несколько уголовных дел, ущерб по которым оценивают в «сотни миллионов рублей», рассказал анонимный источник РБК.
Компания Сластихина имела лицензию ФСБ на допуск к гостайне и лицензию «Роскосмоса» для работы в космической отрасли, отмечает издание.
После того, как Дмитрий Рогозин в мае возглавил «Роскосмос», в структурах, связанных с госкорпорацией, начались проверки. СК возбудил несколько дел о мошенничестве в ракетно-космической корпорации «Энергия» и НПО имени Лавочкина, а также о госизмене в ЦНИИмаш.