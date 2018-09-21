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СК объявил в розыск подрядчика «Роскосмоса», имеющего доступ к гостайне. Он скрывается в США

РБК
06:18, 21 сентября 2018
Надежный источник

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск владельца строительной компании «Инженерные системы» Сергея Сластихина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК.

Сластихин скрывается в США, заявил 20 сентября представитель СК на заседании Басманного суда Москвы, который заочно арестовал бизнесмена. В отношении Сластихина возбуждено несколько уголовных дел, ущерб по которым оценивают в «сотни миллионов рублей», рассказал анонимный источник РБК.

Компания Сластихина имела лицензию ФСБ на допуск к гостайне и лицензию «Роскосмоса» для работы в космической отрасли, отмечает издание.

После того, как Дмитрий Рогозин в мае возглавил «Роскосмос», в структурах, связанных с госкорпорацией, начались проверки. СК возбудил несколько дел о мошенничестве в ракетно-космической корпорации «Энергия» и НПО имени Лавочкина, а также о госизмене в ЦНИИмаш.

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