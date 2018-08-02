Ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, заподозрили в передаче секретных сведений бельгийскому институту

Ведущий научный сотрудник Виктор Кудрявцев, арестованный по обвинению в госизмене, подозревается в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Об этом РБК сообщил адвокат правозащитного объединения «Команда 29» Евгений Смирнов, защищающий ученого.

Бельгийский институт имел соглашение с ЦНИИмаш, утвержденное на уровне правительства РФ, добавил защитник.

Смирнов также рассказал, что ознакомился с рапортом ФСБ, который, по его словам, является единственным документом, которым следствие обосновало необходимость ареста Кудрявцева.

Из рапорта следует, что ФСБ опросила несколько десятков человек, в том числе уже осужденного за госизмену ученого Владимира Лапыгина, который был руководителем Виктора Кудрявцева в ЦНИИмаш. Формально их дела не связаны, уточнил адвокат.

Обновление. В беседе с «Интерфаксом» адвокат уточнил, что Виктор Кудрявцев не имеет доступа к секретным данным уже более 20 лет. Ученый никаких показаний по своему уголовному делу не дает, поскольку не понимает, в чем его обвиняют, добавил Смирнов.