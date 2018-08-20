Суд арестовал бывшего замглавы РКК «Энергия». Его обвиняют в покушении на мошенничество
Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова. Он заключен под стражу до 16 октября, передает «Интерфакс».
Белобородова вместе с двумя подчиненными обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, они пытались похитить 31,5 миллиона рублей.
Свою вину Белобородов не признает. На заседании он заявил, что не собирается скрываться от следствия.
В «Роскосмосе» сообщили, что Алексей Белобородов и двое его подчиненных были задержаны в пятницу, 17 августа, и сразу же уволены с занимаемых должностей.
Газета «Коммерсант» писала, фигуранты дела требовали откат от одного из подрядчиков за право участия в тендере корпорации.
По данным «Интерфакса», при обыске у Белобородова были изъяты меченые купюры — полмиллиона рублей и 28 тысяч долларов. Деньги были переданы его подчиненному в рамках оперативных мероприятий ФСБ.
Это не первое дело в отношении сотрудников предприятий, связанных с «Роскосмосом». В июле также по делу о мошенничестве были задержаны сотрудники НПО имени Лавочкина.