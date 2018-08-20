Суд арестовал бывшего замглавы РКК «Энергия». Его обвиняют в покушении на мошенничество

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической Алексея Белобородова. Он заключен под стражу до 16 октября, передает «Интерфакс».

Белобородова вместе с двумя подчиненными обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, они пытались похитить 31,5 миллиона рублей.

Свою вину Белобородов не признает. На заседании он заявил, что не собирается скрываться от следствия.