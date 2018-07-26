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Задержан обвиняемый в мошенничестве гендиректор НПО имени Лавочкина

Интерфакс
21:25, 25 июля 2018
Требует подтверждения

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, 26 июля суд рассмотрит ходатайство об их аресте.

Лемешевский и Аверьянова являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что путем оплаты фиктивных юридических услуг они присвоили 330 миллионов рублей.
Лемешевский 25 июля подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
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