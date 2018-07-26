Задержан обвиняемый в мошенничестве гендиректор НПО имени Лавочкина

По данным источника, 26 июля суд рассмотрит ходатайство об их аресте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Лемешевский и Аверьянова являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что путем оплаты фиктивных юридических услуг они присвоили 330 миллионов рублей.

Лемешевский 25 июля подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.