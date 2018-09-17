В Москве художницу Катрин Ненашеву задержали за акцию против пыток

Полицейские задержали художницу Катрин Ненашеву во время ее акции против пыток на Новом Арбате. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Вместе с Ненашевой задержали девушку, которая помогала ей в проведении акции. В чем их обвиняют, пока неясно.