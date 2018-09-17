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В Москве художницу Катрин Ненашеву задержали за акцию против пыток

ОВД-Инфо
19:24, 17 сентября 2018
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Полицейские задержали художницу Катрин Ненашеву во время ее акции против пыток на Новом Арбате. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Вместе с Ненашевой задержали девушку, которая помогала ей в проведении акции. В чем их обвиняют, пока неясно.

Ekaterina Nenasheva задержана полицией во время исполнения акции «Груз 300». Вместе с ней задержана Taniec Wojenny....

Опубликовано Михаилом Левиным Понедельник, 17 сентября 2018 г.
Днем 14 сентября Ненашева провела аналогичную акцию на Мясницкой улице, неподалеку от здания ФСБ. Тогда полиция не вмешивалась в происходящее.

Пытки в России

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