Художница Катрин Ненашева залезла в клетку около здания ФСБ в Москве

Художница-акционистка Катрин Ненашева днем 14 сентября устроила акцию против пыток в Москве неподалеку от здания ФСБ. Она залезла в клетку для животных, обмотанную пищевой пленкой.

На Мясницкой сейчас так pic.twitter.com/vSpWPsTCv5 — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) September 14, 2018

К клетке прикреплена листовка с заголовком «Груз 300», в которой говорится о пытках в России. «В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России происходят ежедневно — за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц», — сказано в листовке.

Первоначально художница ничего не говорила, притворяясь мертвой, из-за чего прохожие пытались помочь ей выбраться.