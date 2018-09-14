Художница Катрин Ненашева залезла в клетку около здания ФСБ в Москве
Художница-акционистка Катрин Ненашева днем 14 сентября устроила акцию против пыток на Мясницкой улице в Москве неподалеку от здания ФСБ. Она залезла в клетку для животных, обмотанную пищевой пленкой.
На Мясницкой сейчас так pic.twitter.com/vSpWPsTCv5— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) September 14, 2018
К клетке прикреплена листовка с заголовком «Груз 300», в которой говорится о пытках в России. «В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России происходят ежедневно — за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц», — сказано в листовке.
Первоначально художница ничего не говорила, притворяясь мертвой, из-за чего прохожие пытались помочь ей выбраться.
Катрин Ненашева — художница, арт-активистка, выпускница Литературного института имени Горького. В июне 2016 года она устроила акцию «На-казание», в ходе которой 21 день ходила по Москве с привязанной к спине больничной койкой.
15 сентября у Катрин Ненашевой открывается выставка «Груз 300. Коллажи переживаний» в государственной галерее на Солянке.