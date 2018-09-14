Вы можете хранить молчание. Страшная игра «Медузы»

В России постоянно пытают задержанных, арестованных и заключенных. Пытают, чтобы выбить признания, показания — или просто чтобы не требовали соблюдения своих прав. Пытают сотрудники колоний, следственных изоляторов, полицейские, следователи, оперативники ФСБ.

Представить себя на месте жертв пыток невозможно; вообразить, как вы себя в этой ситуации поведете — невозможно. «Медуза» предлагает вам пройти страшную игру, в которой описаны реальные пытки, зафиксированные в России в 2018 году. Ваша задача — продержаться от задержания до суда, попытавшись сохранить достоинство и здоровье.

Надеемся, что подобное никогда не произойдет с вами или вашими знакомыми в реальной жизни.