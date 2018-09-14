Симоньян: «Я все еще жду от Боширова и Петрова фотографий из Солсбери»
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов до сих пор не показали главреду RT Маргарите Симоньян свои фотографии на фоне собора в Солсбери.
«Они сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в WhatsApp. Я все еще жду. У них с собой их не было», — сказала в беседе с BBC Newsnight Симоньян (цитата по «Интерфаксу»).
Симоньян также подчеркнула, что одним из условий интервью было отсутствие в нем вопросов, которые позволят вычислить их родственников, окружение или партнеров по бизнесу.
Британская полиция подозревает, что Петров и Боширов в начале марта отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, нанеся «Новичок» на дверную ручку их дома в Солсбсери. 13 сентября они дали Симоньян интервью, в котором сказали, что действительно были в Солсбери, но ездили туда с туристическими целями.