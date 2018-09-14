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Симоньян: «Я все еще жду от Боширова и Петрова фотографий из Солсбери»

Интерфакс
09:37, 14 сентября 2018
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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов до сих пор не показали главреду RT Маргарите Симоньян свои фотографии на фоне собора в Солсбери. 

«Они сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в WhatsApp. Я все еще жду. У них с собой их не было», — сказала в беседе с BBC Newsnight Симоньян (цитата по «Интерфаксу»).

Симоньян также подчеркнула, что одним из условий интервью было отсутствие в нем вопросов, которые позволят вычислить их родственников, окружение или партнеров по бизнесу.

Британская полиция подозревает, что Петров и Боширов в начале марта отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, нанеся «Новичок» на дверную ручку их дома в Солсбсери. 13 сентября они дали Симоньян интервью, в котором сказали, что действительно были в Солсбери, но ездили туда с туристическими целями.

Интервью Боширова и Петрова

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