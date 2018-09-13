МИД Великобритании назвал «ложью» интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

МИД Великобритании назвал «запутыванием вопроса и ложью» интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, , и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны», — сказал представитель МИД Великобритании в интервью РИА Новости.

В МИД напомнили, что Петрова и Боширова, как главных подозреваемых в отравлении, идентифицировали полиция и Королевская прокурорская служба.