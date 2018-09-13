МИД Великобритании назвал «ложью» интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
МИД Великобритании назвал «запутыванием вопроса и ложью» интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны», — сказал представитель МИД Великобритании в интервью РИА Новости.
В МИД напомнили, что Петрова и Боширова, как главных подозреваемых в отравлении, идентифицировали полиция и Королевская прокурорская служба.
13 сентября Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приехали в Солсбери, чтобы «оторваться» и посмотреть на 123-метровый шпиль местного собора. По их словам, они оба занимаются бизнесом и не связаны со спецслужбами.
Прокуратура Великобритании 5 сентября объявила, что в отравлении Скрипалей подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые работают в ГРУ России.