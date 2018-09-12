Госдеп опроверг причастность России к «акустическим атакам» на американских дипломатов

Власти США не подтверждают сведения телеканала NBC о том, что считают Россию главным подозреваемым в «акустических атаках» на американских дипломатов на Кубе и в Китае. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Представитель Госдепа сообщила, что Вашингтон продолжает расследование причин, из-за которых на Кубе резко ухудшилось состояние здоровья американских дипломатов. «На данный момент неизвестны ни причина, ни человек или группа людей, на которых, предположительно, лежит ответственность», — сказала Науэрт на брифинге для журналистов.

Дипломат попросила СМИ крайне осторожно подходить к заявлениям анонимных должностных лиц. «Мы не приписывали никакой вины, и мы продолжаем расследование. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли», — сказала Науэрт.