Госдеп опроверг причастность России к «акустическим атакам» на американских дипломатов

Госдепартамент США
05:49, 12 сентября 2018
Надежный источник

Власти США не подтверждают сведения телеканала NBC о том, что считают Россию главным подозреваемым в «акустических атаках» на американских дипломатов на Кубе и в Китае. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Представитель Госдепа сообщила, что Вашингтон продолжает расследование причин, из-за которых на Кубе резко ухудшилось состояние здоровья американских дипломатов. «На данный момент неизвестны ни причина, ни человек или группа людей, на которых, предположительно, лежит ответственность», — сказала Науэрт на брифинге для журналистов.

Дипломат попросила СМИ крайне осторожно подходить к заявлениям анонимных должностных лиц. «Мы не приписывали никакой вины, и мы продолжаем расследование. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли», — сказала Науэрт.

11 сентября телеканал NBC сообщил, что Россию подозревают в причастности к «акустическим атакам», совершенным в 2016 и 2018 годах. Связь России с нападениями подтвердили с помощью радиоперехвата, сказали источники телеканала, знакомые с ходом расследования. Однако собранных доказательств не хватает для того, чтобы официально обвинить Москву в нападениях.
С конца 2016 года сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве — без видимых на то причин. Пострадали 26 дипломатов, которых эвакуировали с Кубы.
В ходе расследования выдвигалась версия, что против дипломатов использовали некие звуковые устройства. Позднее ФБР установило, что сами по себе звуковые волны не могли привести к травмам.
В 2018 году похожие симптомы диагностировали у американских дипломатов в Китае, которые также слышали странные звуки.

«Акустические атаки» против американцев

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