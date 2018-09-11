NBC: спецслужбы США заподозрили Россию в причастности к «акустическим атакам» на американских дипломатов
Американские спецслужбы считают, что за «акустическими атаками» на дипломатов из США на Кубе и в Китае, стоит Россия, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Выводы о причастности России, по словам собеседников телеканала, были сделаны на основе перехваченных сообщений, связанными с работой разведки. Сообщения были получены рамках масштабного расследования, в котором участвуют ФБР, ЦРУ и другие американские спецслужбы.
Источники NBC не стали уточнять, что именно было в этих сообщениях, что позволяет сделать вывод о причастности России, но подчеркнули, что пока недостаточно доказательств для того, что публично обвинить Москву в «акустических атаках».
Более 20 сотрудников американской дипмиссии на Кубе в конце 2016 — начале 2017 года жаловались на тошноту, потерю слуха и головные боли. Американские власти выдвинули версию, что против дипломатов применили некие звуковые устройства. Большинство американских служащих были эвакуированы с Кубы. Власти Кубы при этом причастность к «акустическим атакам» категорически отрицали.
В июне 2018 года стало известно, что от предполагаемых «акустических атак» пострадали и американские дипломаты в Китае.