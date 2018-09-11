NBC: спецслужбы США заподозрили Россию в причастности к «акустическим атакам» на американских дипломатов

Американские спецслужбы считают, что за «акустическими атаками» на дипломатов из США на Кубе и в Китае, стоит Россия, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Выводы о причастности России, по словам собеседников телеканала, были сделаны на основе перехваченных сообщений, связанными с работой разведки. Сообщения были получены рамках масштабного расследования, в котором участвуют ФБР, ЦРУ и другие американские спецслужбы.

Источники NBC не стали уточнять, что именно было в этих сообщениях, что позволяет сделать вывод о причастности России, но подчеркнули, что пока недостаточно доказательств для того, что публично обвинить Москву в «акустических атаках».