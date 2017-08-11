Американские дипломаты на Кубе потеряли слух. В США считают, что это могла быть «звуковая атака»

Осенью 2016 года сотрудники американского посольства на Кубе стали жаловаться на потерю слуха. Всего жалобы поступили «примерно от пяти» дипломатов, а также их супругов, сообщает агентство Associated Press, первым узнавшее об этой истории. Дипломаты жаловались не только на потерю слуха — описанные ими симптомы позволяли предположить, что у дипломатов также сотрясение мозга. Двум американским дипломатам пришлось покинуть Кубу и отправиться на лечение. Одному из них теперь придется носить слуховой аппарат.

Неофициально американские чиновники говорят, что дипломаты пострадали из-за некого устройства, способного воспроизводить . Где было расположено это устройство — снаружи или внутри помещений, где живут дипломаты, — американцы не знают. Была ли это специально спланированная атака или случайность, — тоже неизвестно. Официально ни про количество пострадавших, ни про симптомы не сообщается.

Куба отрицает свою причастность к повреждению слуха американских дипломатов. Как заявили в министерстве иностранных дел острова, о происшествии с сотрудниками посольства США власти страны узнали в феврале 2017 года. Кубинские чиновники утверждают, что сразу же начали расследование, но ни о каких его итогах не сообщили.

В мае 2017 года США выслали из страны двух кубинских дипломатов. Как заявила представитель Государственного департамента США Хизер Ноерт, Штаты решили выслать кубинцев, поскольку по Венской конвенции о дипломатических отношениях кубинские власти должны были защитить американских дипломатов, но не справились с этим. На Кубе назвали высылку безосновательной.

В США не исключают, что нападение на американских дипломатов организовала третья страна, например, Россия. Как заявил источник CNN, кто-то мог отомстить за действия США в другой части мира или пытался «вбить клин» между Америкой и Кубой. По словам источника телеканала, если это была атака, то без вмешательства кубинских спецслужб обойтись не могло. Для расследования на Кубу прибудут агенты ФБР.

После того как СМИ стало известно о потере слуха американскими дипломатами, канадское министерство иностранных дел заявило, что похожие симптомы были и у их сотрудника. Когда именно канадец жаловался на симптомы, в МИДе не уточнили, но добавили, что ведут расследование совместно с США и Кубой.