США готовят эвакуацию дипломатов с Кубы из-за «акустических атак»

Госдепартамент США разрабатывает план частичной эвакуации сотрудников американского посольства на Кубе и членов их семей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве США и Конгрессе.

Более 20 дипломатов, работающих на Кубе, ранее пожаловались на недомогания, вызванные, как предполагает Госдепартамент, «акустическими атаками» с использованием неустановленного звукового оборудования.

По данным собеседников агентства, план, разработка которого пока не завершена, но находится в финальной стадии, предусматривает, что на Кубе останутся только дипломаты, присутствие которых необходимо для поддержания работы посольства. Члены семей дипломатов и все остальные сотрудники дипмиссии покинут страну.

План эвакуации, заявили источники Reuters, Госдеп представит в ближайшие несколько дней. При этом по данным других собеседников агентства, пока не решено, будет ли эвакуация дипломатов и членов их семей обязательной или же добровольной.

Представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт, в свою очередь, заявила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон рассматривает все возможные варианты для обеспечения безопасности сотрудников посольства на Кубе. Ноерт добавила, что пока не может сообщить, какие именно меры будут для этого предприняты.