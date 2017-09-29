США готовят эвакуацию дипломатов с Кубы из-за «акустических атак»

Reuters
05:57, 29 сентября 2017
Требует подтверждения

Госдепартамент США разрабатывает план частичной эвакуации сотрудников американского посольства на Кубе и членов их семей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве США и Конгрессе.

Более 20 дипломатов, работающих на Кубе, ранее пожаловались на недомогания, вызванные, как предполагает Госдепартамент, «акустическими атаками» с использованием неустановленного звукового оборудования.

По данным собеседников агентства, план, разработка которого пока не завершена, но находится в финальной стадии, предусматривает, что на Кубе останутся только дипломаты, присутствие которых необходимо для поддержания работы посольства. Члены семей дипломатов и все остальные сотрудники дипмиссии покинут страну.

План эвакуации, заявили источники Reuters, Госдеп представит в ближайшие несколько дней. При этом по данным других собеседников агентства, пока не решено, будет ли эвакуация дипломатов и членов их семей обязательной или же добровольной.

Представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт, в свою очередь, заявила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон рассматривает все возможные варианты для обеспечения безопасности сотрудников посольства на Кубе. Ноерт добавила, что пока не может сообщить, какие именно меры будут для этого предприняты.

Посольство США на Кубе открылось в 2016 году. До этого Вашингтон и Гавана более 50 лет не поддерживали дипломатические отношения. Возобновление работы посольства было одной из ключевых мер, предпринятых в рамках улучшения двусторонних отношений, инициатором которых был Барак Обама, занимавший пост президента США до начала 2017 года.
С конца 2016 года сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве — без видимых на то причин. Позже была выдвинута версия, что против дипломатов были применены некие звуковые устройства. Власти Кубы «акустические атаки» категорически отрицают.

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