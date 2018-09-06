В Госдуму внесли законопроект о добровольном отказе депутатов от повышенной пенсии

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий добровольный отказ депутатов парламента и членов Совета Федерации от повышенной пенсии. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«В очередной раз хочу подчеркнуть — это правильный и справедливый шаг», — цитирует Турчака агентство «Интерфакс».

Секретарь генсовета добавил, что отказ от повышенной пенсии — «это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям».

Согласно законопроекту, если депутат или сенатор откажется от повышенной пенсии, он потом не сможет изменить свое решение.