Постпред России при ООН связал обвинения по делу Скрипалей с инсценировкой химической атаки в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения, предъявленные британскими властями по делу Скрипалей, связаны с химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которую, по мнению Москвы, готовят .

«Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе. И готовящейся там химической провокации боевиков совместно с „Белыми касками“, о которой мы неоднократно предупреждали», — сказал Небензя.

Обвинения, предъявленные в связи с отравлением Скрипалей, Небензя назвал «русофобскими фантазиями». «Лондону необходима история с делом Скрипалей лишь для одной цели — нагнетания антироссийской истерии и для вовлечения в этот процесс других стран», — заявил он.