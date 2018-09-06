Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

Постпред России при ООН связал обвинения по делу Скрипалей с инсценировкой химической атаки в Сирии

Интерфакс
17:34, 6 сентября 2018
Надежный источник

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения, предъявленные британскими властями по делу Скрипалей, связаны с инсценировкой химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которую, по мнению Москвы, готовят «Белые каски».

«Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе. И готовящейся там химической провокации боевиков совместно с „Белыми касками“, о которой мы неоднократно предупреждали», — сказал Небензя.

Обвинения, предъявленные в связи с отравлением Скрипалей, Небензя назвал «русофобскими фантазиями». «Лондону необходима история с делом Скрипалей лишь для одной цели — нагнетания антироссийской истерии и для вовлечения в этот процесс других стран», — заявил он.

Великобритания 5 сентября предъявила обвинения в отравлении Скрипалей двум предполагаемым сотрудникам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову.
Российский МИД заявил, что имена обвиняемых «нам ничего не говорят» и усомнился в подлинности их фотографий; официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что на снимках мужчин стоит одно и то же время. Скотленд-Ярд объяснил это тем, что две разные камеры аэропорта Гатвик зафиксировали обвиняемых, одновременно шедших через разные выходы. 

Великобритания предъявила обвинения по делу Скрипалей

новости

Землетрясение на острове Хоккайдо. Фотография

новости

Поменьше фейсбука: за последний год каждый четвертый американец удалил приложение с телефона

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы