Великобритания каждый раз возвращается к делу Скрипалей в момент очередного внутреннего политического кризиса. Не было бы этой фейковой угрозы — Терезу Мэй давно бы уже отправили в отставку. До Маргарет Тэтчер ей бесконечно далеко, поэтому она каждый раз дует на угли скандала. Они бы еще «Новичок» во флакон от «Тройного одеколона» упаковали — это уж точно было бы «доказательством» причастности России. И с чего они взяли, что это именно ГРУ — бывшие коллеги что ли Скрипалю гречневую кашу от бабушки привезли? А почему они пользовались общественным транспортом — им ГРУ была не в состоянии машину арендовать? Даже одеты эти люди как мелкие бандиты — высший уровень непрофессионализма. У атлантической элиты такой большой опыт приписывания России всевозможных зверств, что факты их волнуют в последнюю очередь. Так называемое расследование развивается по законам жанра — даже имена и фото подозреваемых такие, как у стереотипных «русских злодеев» из голливудских фильмов. Все это похоже на фриковое ток-шоу, где периодически подкидывают очередные шокирующие подробности — это рассчитано на обывателя с попкорном в руке.

RT, РИА Новости, «Политэксперт», Федеральное агентство новостей, «Взгляд»