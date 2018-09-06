США, Франция, Германия и Канада заявили о причастности России к отравлению Скрипалей

США, Франция, Германия и Канада поддержали версию Великобритании о том, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров пяти стран, сообщает Sky News.

В документе США, Франция, Германия и Канада выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ, а их операцию «почти наверняка» санкционировали высокопоставленные члены российского руководства.

Лидеры пяти стран призвали Россию раскрыть всю информацию об отравляющем веществе «Новичок», пишет BBC.