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США, Франция, Германия и Канада заявили о причастности России к отравлению Скрипалей

Sky News
15:18, 6 сентября 2018
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США, Франция, Германия и Канада поддержали версию Великобритании о том, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров пяти стран, сообщает Sky News.

В документе США, Франция, Германия и Канада выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ, а их операцию «почти наверняка» санкционировали высокопоставленные члены российского руководства.

Лидеры пяти стран призвали Россию раскрыть всю информацию об отравляющем веществе «Новичок», пишет BBC.

В совместном заявлении лидеры пяти стран сообщили: «Вчерашнее [объявление британских властей] укрепляет наше стремление срывать враждебную деятельность зарубежных разведок на наших территориях, отстаивать запрет на химическое оружие, защищаться от всех форм [иностранного вмешательства], направленного против нас» (англ. яз.).

Sky News
Великобритания 5 сентября предъявила обвинения в отравлении Скрипалей двум гражданам России; по данным британских властей это сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Подчеркивалось, что имена исполнителей покушения, вероятно, вымышленные.
Российские власти заявили, что имена обвиняемых им «ничего не говорят» и в очередной раз отвергли причастность к покушению на Скрипалей.

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