США, Франция, Германия и Канада заявили о причастности России к отравлению Скрипалей
США, Франция, Германия и Канада поддержали версию Великобритании о том, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров пяти стран, сообщает Sky News.
В документе США, Франция, Германия и Канада выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ, а их операцию «почти наверняка» санкционировали высокопоставленные члены российского руководства.
Лидеры пяти стран призвали Россию раскрыть всю информацию об отравляющем веществе «Новичок», пишет BBC.
В совместном заявлении лидеры пяти стран сообщили: «Вчерашнее [объявление британских властей] укрепляет наше стремление срывать враждебную деятельность зарубежных разведок на наших территориях, отстаивать запрет на химическое оружие, защищаться от всех форм [иностранного вмешательства], направленного против нас» (англ. яз.).