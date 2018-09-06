Захарова усомнилась в подлинности фото подозреваемых в отравлении Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла нестыковки на фотографиях россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия», представитель МИДа отметила, что снимки из лондонского аэропорта Гэтвик сделаны в одном и том же коридоре, причем в одно и то же время. Она допустила, что или фотографии наложили сверху, или «сотрудники ГРУ научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях». «Это уже троллинг уровня „бог“», — сказала Захарова.

Судя по опубликованным фотографиям, снимки сделали в разных местах — на это указывает то, что камеры снимали под разным углом. В частности, это видно по наклону отделочных панелей.

"Агенты ГРУ" идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства.. pic.twitter.com/d5Sp1hbGDT — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) September 5, 2018

The Daily Mail пишет, что на выходе с таможенного контроля в аэропорту находится несколько коридоров и пассажиры проходят через них по очереди. Россияне могли разделиться, чтобы не стоять в очереди, и прошли через разные коридоры, допустило издание.

Всего в аэропорту Гэтвик восемь параллельных коридоров, расположенных после таможенного контроля, отметил в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.