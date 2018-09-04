РБК: каждый 50-й кандидат в депутаты сообщил о судимости

Почти 1,2 тысячи человек из 52,2 тысячи кандидатов в депутаты в регионах России при регистрации на выборы сообщили о своей , в том числе снятой и погашенной. Об этом пишет РБК, проанализировавший данные ГАС «Выборы».

Среди представителей «Единой России» о судимости сказали 1,5% кандидатов (порядка 400 человек). Больше всего судимостей у самовыдвиженцев — около 4,6% (примерно каждый 20-й). Среди кандидатов от КПРФ и «Яблока» судимость есть у каждого 30-го.

Чаще всего кандидаты сообщают, что их судили за кражи (21,7% от всех кандидатов с судимостью), побои и умышленное причинение вреда здоровью (9,6%), хулиганство (8,7%), нарушение ПДД (7,3%) и мошенничество (6,2%).

Пятеро кандидатов сообщили, что их судили за подделку избирательных документов, причем двоих из них допустили к предстоящим выборам. Среди редких преступлений также есть захват заложника — кандидата с такой судимостью зарегистрировали в Ульяновской области.