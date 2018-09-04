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РБК: каждый 50-й кандидат в депутаты сообщил о судимости

РБК
06:23, 4 сентября 2018
Надежный источник

Почти 1,2 тысячи человек из 52,2 тысячи кандидатов в депутаты в регионах России при регистрации на выборы сообщили о своей судимости, в том числе снятой и погашенной. Об этом пишет РБК, проанализировавший данные ГАС «Выборы».

Среди представителей «Единой России» о судимости сказали 1,5% кандидатов (порядка 400 человек). Больше всего судимостей у самовыдвиженцев — около 4,6% (примерно каждый 20-й). Среди кандидатов от КПРФ и «Яблока» судимость есть у каждого 30-го.

Чаще всего кандидаты сообщают, что их судили за кражи (21,7% от всех кандидатов с судимостью), побои и умышленное причинение вреда здоровью (9,6%), хулиганство (8,7%), нарушение ПДД (7,3%) и мошенничество (6,2%).

Пятеро кандидатов сообщили, что их судили за подделку избирательных документов, причем двоих из них допустили к предстоящим выборам. Среди редких преступлений также есть захват заложника — кандидата с такой судимостью зарегистрировали в Ульяновской области.

В единый день голосования 9 сентября в России будут избраны более 3,7 тысячи депутатов регионального и муниципального уровней. Больше всего кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 27 тысяч человек. Следом идут самовыдвиженцы (8,5 тысячи человек), представители ЛДПР (6,3 тысячи) и КПРФ (четыре тысячи).
Избирательная кампания 2018 года стала рекордной по числу кандидатов и партий, которые суды сняли с выборов по заявлениям конкурентов. Всего с выборов сняли 10 партий, однако в двух случаях решения еще не вступили в силу.
Региональные выборы стали самыми неконкурентными с 2012 года, считают в фонде «Либеральная миссия». В докладе фонда отмечается, что в ряде регионов до участия в выборах не допущены кандидаты от оппозиции, «явно имеющие серьезные шансы на успех».

Выборы в России

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