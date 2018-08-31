В Приморье кандидаты в депутаты объявили голодовку из-за массового подкупа избирателей

В Приморье в селе Вольно-Надежинском кандидаты в депутаты Надежинского района от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» и самовыдвиженцы начали голодовку на центральной площади, требуя пресечь массовый подкуп избирателей, которым, по их мнению, занимаются кандидаты от «Единой России».

«В связи с бездействием правоохранительных органов по фактам массового подкупа избирателей в Надеждинском районе Приморского края мы, кандидаты в депутаты думы района, вынуждены пойти на крайние меры и объявить голодовку», — говорится в соответствующем обращении политиков.

По их словам, в акции принимают участие 18 человек — помимо кандидатов, это «ряд сочувствующих граждан, которым небезразлична ситуация». Участники голодовки обратились в ЦИК и генпрокуратуру с требованием разобраться в ситуации.