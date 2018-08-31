Зачем нам нужна биометрия?Партнерский материал

В Приморье кандидаты в депутаты объявили голодовку из-за массового подкупа избирателей

Интерфакс
11:13, 31 августа 2018
Надежный источник

В Приморье в селе Вольно-Надежинском кандидаты в депутаты Надежинского района от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» и самовыдвиженцы начали голодовку на центральной площади, требуя пресечь массовый подкуп избирателей, которым, по их мнению, занимаются кандидаты от «Единой России». 

«В связи с бездействием правоохранительных органов по фактам массового подкупа избирателей в Надеждинском районе Приморского края мы, кандидаты в депутаты думы района, вынуждены пойти на крайние меры и объявить голодовку», — говорится в соответствующем обращении политиков.

По их словам, в акции принимают участие 18 человек — помимо кандидатов, это «ряд сочувствующих граждан, которым небезразлична ситуация». Участники голодовки обратились в ЦИК и генпрокуратуру с требованием разобраться в ситуации.  

Выборы в местную думу в Надеждинском районе пройдут в единый день голосования 9 сентября. В них примут участие 20 кандидатов.
шапито

«Выпейте — и вам станет легче». БГ записал песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»: премьера клипа на «Медузе»

3 минуты
игры

Когда и с кем уместно говорить про секс? Отвечают читатели «Медузы»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы