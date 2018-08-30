Znak.com: «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались считать «Единую Россию» партией президента

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались размещать рекламную агитацию «Единой России», где она упоминается как «партия президента». Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов (конкретный регион издание не указывает).

По словам источника, компания Mail.ru, владеющая обеими соцсетями, затребовала у партии документы, которые подтверждали бы ее поддержку со стороны Владимира Путина.

«Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово „президент“. Однако Mail.ru настаивает на своем праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ», — сказал источник.