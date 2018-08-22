Администрация президента РФ позволила «Единой России» объявить себя партией президента на выборах в проблемных регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники.

Слоган «„Единая Россия“ — партия президента» будут использовать на выборах в законодательные собрания в Иркутской и Владимирской областях, а также в Екатеринбурге, где будут выбирать депутатов городской думы. В этих регионах «Единая Россия» оказалась в наиболее сложной ситуации, говорят источники издания.

Также, возможно, упоминание президента в предвыборной агитации «Единой России» используют в Архангельской и Ульяновской областях, но решения по этому поводу пока нет.

Представители «Единой России» пока не комментировали эти сведения.