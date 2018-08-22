Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

РБК: Кремль разрешил использовать на выборах слоган «„Единая Россия“ — партия президента»

РБК
10:11, 22 августа 2018
Требует подтверждения

Администрация президента РФ позволила «Единой России» объявить себя партией президента на выборах в проблемных регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники.

Слоган «„Единая Россия“ — партия президента» будут использовать на выборах в законодательные собрания в Иркутской и Владимирской областях, а также в Екатеринбурге, где будут выбирать депутатов городской думы. В этих регионах «Единая Россия» оказалась в наиболее сложной ситуации, говорят источники издания.

Также, возможно, упоминание президента в предвыборной агитации «Единой России» используют в Архангельской и Ульяновской областях, но решения по этому поводу пока нет.

Представители «Единой России» пока не комментировали эти сведения.

9 сентября, в единый день голосования, пройдут прямые выборы руководителей в 22 регионах России, в том числе в Москве. Также состоятся выборы мэров городов, депутатов законодательных собраний и городских дум. В семи регионах состоятся дополнительные выборы в Госдуму.
По оценке ВЦИОМ, за лето рейтинг «Единой России» упал более чем на 13%. Если в начале июня за партию готовы были проголосовать 48,9% россиян, то по состоянию на 12 августа — 35,3%.
В 2016 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» использовала 12 цитат Владимира Путина, которые размещали на агитационных плакатах.

Подготовка к выборам в России

новости

«Умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет своей страны». Сергей Миронов стихами комментирует пенсионную реформу

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы