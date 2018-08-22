Эксперты признали региональные выборы самыми неконкурентными с 2012 года

В некоторых российских регионах до участия в выборах, которые пройдут в сентябре, не допущены кандидаты от оппозиции, «явно имеющие серьезные шансы на успех». Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия» бывшего министра экономики Евгения Ясина.

Муниципальный фильтр на выборах глав регионов «остается непреодолимым препятствием для реально оппозиционных кандидатов», однако его «легко проходят технические кандидаты», пишет «Коммерсант», ознакомившийся с докладом.

Решения о недопуске на выборы кандидатов, которые имели бы шансы на успех, выглядят политическими и ставят вопрос о готовности властей регионов к политической конкуренции и проведению честных выборов, цитируют доклад «Ведомости».

Авторы доклада также обращают внимание на то, что в целом по стране в предстоящих осенью выборах примут участие минимальное с 2012 года количество партий и кандидатов.