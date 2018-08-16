Региональные избиркомы потребовали от турфирм сведения о поездках россиян в день выборов

Избирательные комиссии в регионах России направили в туристические компании письма с просьбой сообщить о клиентах, которые в день выборов 9 сентября уедут из города. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

Избиркомы требуют, чтобы турфирмы до 1 сентября передали фамилии, имена и отчества туристов, а также их даты рождения и адреса регистрации. Тюрина не назвала конкретные регионы, в которых комиссии рассылают такие письма.

Представитель союза туриндустрии отметила, что территориальные избиркомы не уполномочены выяснять, где граждане будут находиться в день выборов. Кроме того, передача персональных данных третьим лицам возможна только, если человек дал на это согласие, сказала Тюрина. По статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.