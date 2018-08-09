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«Москва еще спортивнее, Москва еще душевнее»: стали известны предвыборные лозунги Собянина

Ведомости
07:09, 9 августа 2018
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Предвыборными лозунгами Сергея Собянина, баллотирующегося на новый срок на посту мэра, станут: «Москва еще безопаснее», «Москва еще прекраснее», «Москва еще зеленее», «Москва еще душевнее», «Москва еще чище», «Москва еще спортивнее», «Москва еще ближе» с добавлением «Мэр Собянин».

Лозунги, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к администрации президента и штабу Собянина, будут использоваться на агитационных материалах, в том числе билбордах и сувенирной продукции. Фото образцов такой продукции публикуют «Ведомости».

«В лозунгах мы отмечаем позитивные изменения, произошедшие в городе за последние годы, и обещаем, что Москва станет еще чище, зеленее, прекраснее, душевнее», — говорит собеседник.

Ведомости
Выборы мэра Москвы назначены на единый день голосования — 9 сентября. На пост мэра претендуют пять человек, включая Собянина.

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