«Москва еще спортивнее, Москва еще душевнее»: стали известны предвыборные лозунги Собянина

Предвыборными лозунгами Сергея Собянина, баллотирующегося на новый срок на посту мэра, станут: «Москва еще безопаснее», «Москва еще прекраснее», «Москва еще зеленее», «Москва еще душевнее», «Москва еще чище», «Москва еще спортивнее», «Москва еще ближе» с добавлением «Мэр Собянин».

Лозунги, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к администрации президента и штабу Собянина, будут использоваться на агитационных материалах, в том числе билбордах и сувенирной продукции. Фото образцов такой продукции публикуют «Ведомости».